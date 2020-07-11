Российский врач: Уровень оснащения реанимационных отделений в Азербайджане вызывает восхищение

Уровень оснащения реанимационных отделений в Азербайджане вызывает восхищение.

Об этом сказал российский врач-пульмонолог Александр Аверьянов в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает Day.Az.

"У меня самые позитивные впечатления от системы здравоохранения Азербайджана и от уровня подготовки специалистов, которые работают в стране. Мы были в нескольких клиниках. Насколько я понимаю, это разные клиники, не самые элитные и не самые продвинутые, обычные рядовые больницы. И должен сказать, что уровень оснащения, во всяком случае реанимационных отделений - выше всяких похвал. Наглядный пример - в одной из клиник мы сказали о том, что нужны специальные приборы, которые могут генерировать кислород до 60 литров в минуту, благодаря которым пациент порой может избежать искусственной вентиляции легких. Сегодня мы приехали в ту же клинику опять - осмотреть тяжёлую пациентку, аппарат высокопоточного кислорода уже был подключен", - сказал он.

Аверьянов отметил, что, то же самое относится и к лекарственным препаратам.

"Например, мы знаем, что в России начали производить фамперавер - противовирусный препарат для лечения коронавируса. Но до нас он не дошел. Каким же было наше удивление, когда вчера мы в собственных руках держали этот препарат производства саранского завода. В Азербайджане он есть, а в Москве, в нашей клинике, и в тех клиниках, которые представляют другие члены нашей делегации, его нет. Я даже знаю, что относительно поставок препарата, на который возлагаются очень большие надежды - эриндозевира, который применялся в 2015 году для лечения лихорадки эбола, уже заключен контракт и он на пути в Азербайджан. Этот препарат для тяжелых пациентов в отделениях реанимации. Это то, о чем можно только мечтать. В Европе, например, этого препарата пока еще нет", - сказал он.