В Низаминском районе Баку снесён незаконно построенный объект

В Баку снесен объект, незаконно построенный в парке на пересечении улиц Мухаммеда Халила Шарифли и Ширин Мирзоева в Низаминском районе.

Как передает Day.Az, AzTV подготовил репортаж об этом.

Объект, захвативший часть парка, вызвал недовольство у местных жителей.

Следует отметить, что парк, расположенный в этом районе, был построен в рамках проекта "ABAD həyət", реализуемого во многих районах столицы. Позже часть парка была незаконно занята, и был построен объект.