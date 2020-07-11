https://news.day.az/society/1252667.html В Низаминском районе Баку снесён незаконно построенный объект - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку снесён незаконно построенный объект - ВИДЕО
В Баку снесен объект, незаконно построенный в парке на пересечении улиц Мухаммеда Халила Шарифли и Ширин Мирзоева в Низаминском районе.
Как передает Day.Az, AzTV подготовил репортаж об этом.
Объект, захвативший часть парка, вызвал недовольство у местных жителей.
Следует отметить, что парк, расположенный в этом районе, был построен в рамках проекта "ABAD həyət", реализуемого во многих районах столицы. Позже часть парка была незаконно занята, и был построен объект.
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