Замглавы и завотделом ИВ Губинского района заразились коронавирусом

Заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Губинского района по гуманитарным вопросам Саида Аббасова и заведующий общим отделом ИВ района Неман Гусейнов заразились коронавирусом (COVİD-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, С.Аббасова и Н.Гусейнов госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу, выделенную для лечения больных коронавирусом.