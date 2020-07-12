https://news.day.az/society/1252809.html Замглавы и завотделом ИВ Губинского района заразились коронавирусом
Замглавы и завотделом ИВ Губинского района заразились коронавирусом
Заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Губинского района по гуманитарным вопросам Саида Аббасова и заведующий общим отделом ИВ района Неман Гусейнов заразились коронавирусом (COVİD-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, С.Аббасова и Н.Гусейнов госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу, выделенную для лечения больных коронавирусом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре