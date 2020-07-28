В Абшероне перевернулся автомобиль, есть погибший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на территории Абшеронского района перевернулся легковой автомобиль марки "NİSSAN".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вызванные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного автомобиля и передали по назначению тело 1 человека, оказавшего в зажатом состоянии (личность устанавливается).