Карантин заканчивается: что будет дальше?

Не секрет, что всех нас волнует вопрос - будет ли смягчен специальный карантинный режим после 5 августа?

С ответом на него соответствующие структуры пока не определились, так как до 5 августа еще есть время и все будет зависеть от ситуации. В настоящее время она, как говорят специалисты, уже внушает осторожный оптимизм. Распространение вируса взято под контроль, удалось предотвратить критическое развитие событий, быстро нарастает число выздоровевших, освобождаются места в больницах. Но это, как утверждают те же специалисты, еще не значит, что ситуация в любой момент не изменится к худшему, если граждане расслабятся и потеряют бдительность.

После смягчения карантинного режима, когда бы оно не произошло, основная ответственность за сохранение стабильной эпидемической ситуации будет возложена на население. От самих граждан будет зависеть, как сложится ситуация в дальнейшем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Рекомендации, отметил он, хорошо известны, но все равно необходимо снова и снова их повторять. Требования к населению следующие: не собираться большими группами, без необходимости не посещать закрытые места общественного пользования, носить маски, в обязательном порядке мыть руки после соприкосновения с поверхностями вне дома. При строгом соблюдении этих правил количество инфицированных коронавирусом не будет расти.

Главный инфекционист подчеркнул, что все вышеуказанные правила нужно соблюдать, независимо от того, смягчен или не смягчен карантин. И тем более, если он будет смягчен. Наш собеседник особо предупредил граждан о недопустимости самолечения, самостоятельного назначения себе лекарств и систем.

"При обнаружении у себя соответствующих симптомов, необходимо в обязательном порядке вызвать участкового врача, который и определит, какие меры должны быть приняты. Не секрет, что наши люди тянут до последнего, ожидая, что сегодня-завтра все пройдет. Но послезавтра, когда становится хуже, приходится звать скорую помощь, выясняется, что дело осложнилось и все заканчивается реанимацией. Хотя на начальном этапе этого можно было избежать. Ни в коем случае нельзя на свое усмотрение или же по совету из интернета принимать лекарства или самим себе "назначать" систему. Существует протокол лечения на дому, и назначения будут делаться врачом в соответствии с ним", - сказал Исаев.

Главный инфекционист отметил, что до 5 августа еще осталась неделя. За это время будут проанализированы все данные. Если полученные результаты будут положительными, карантин будет смягчен, если нет - то о смягчении пока говорить рано. Джалал Исаев отметил, что хотелось бы видеть показатель заболеваемости двузначным. Пока что он трехзначный.

"Мы все ждем открытия сообщения, хотим свободно передвигаться по городу и по стране, выезжать за рубеж. Это желание каждого. И от каждого зависит приближение исполнения этого желания. Гражданам страны хочу сказать следующее: если хотите приближения этого дня, выполняйте все предписанные правила. Все просто", - сказал главный инфекционист Азербайджана.

Лейла Таривердиева