УМК о текущих правилах праздничного намаза в Азербайджане

В этом году мы празднуем Гурбан байрамы в условиях продолжающейся по всему миру пандемии . Места моления временно закрыты для защиты человеческой жизни, самой священной ценности, созданной Всевышним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении Управлении мусульман Кавказа(УМК).

"В то время, когда даже паломничество хадж было отложено по причине принудительной изоляции в период пандемии, праздничную молитву было бы целесообразней прочитать в кругу семьи. Временное закрытие мест моления из-за карантина не должно вредить благочестию. Болезни и лишения должны быть средством поиска убежища, терпения, доверия и покаяния у Аллаха. Мы надеемся, что люди преодолеют это испытание более сильными и духовно очищенными!

Раздача жертвенного мяса нуждающимся во время праздников, а также доставка еды или любого подарка является благоверным деянием. Жертвоприношение важно для паломников во время хаджа в Мекку, но в связи с тем, что в других местах это не является необходимым, а желаемым, рекомендуется в этом году в условиях карантина не забивать скот в общественных местах. Многие страны предпринимают этот шаг для предотвращения распространения вируса в местах, где есть вероятность массового скопления людей", - говорится в обращении.