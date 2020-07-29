Сильный ветер и град нанесли ущерб жилым домам в Гедабекском районе.

Как сообщает ИВ Гедабека, ухудшение погоды наблюдалось вчера после 18:30 вечера, передает Day.Az. В целом, град и ветер повредили крыши 7 домов:

"Повреждены крыша одного дома в Гедабеке и шести домов в селе Гарадаг. Сильный ветер повредил и линии электропередач, оставив 47 населенных пунктов без электричества. Однако сейчас восстановлена подача электричества почти во все дома".

ИВ добавила, что дороги в пригороде были частично повреждены в результате селя, и теперь эта проблема была устранена: "Движение между селами осуществляется хорошо".