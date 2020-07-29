СГБ заявила об экстрадиции в Азербайджан подозреваемого в терроризме

Служба государственной безопасности распространила сообщение.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики на основании материалов, собранных в связи с проведением органами иностранных спецслужб военных учений за пределами Азербайджана с участием граждан Азербайджанской Республики путем прививания им радикально-экстремистских религиозных идей, их привлечения под различными именами к военным операциям в зонах конфликтов на территории других государств.

В результате расследования были установлены основания для подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Шукюров Мехди Афлатун оглу участвовал под прозвищем "Мухтар" в незаконных вооруженных формированиях, созданных для нарушения общественной безопасности и совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

М.Шукюров был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.3,214-3.1 (Проведение учений с целью терроризма) и 12.1,279.1 (Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении которого решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, объявлен в международный розыск.

После въезда М.Шукюрова на территорию Российской Федерации он был задержан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску и 28 июля 2020 года был экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.