Содержание пыли в Баку и на Абшероне превышает норму

По результатам проведенного специалистами Национальной гидрометеорологической службы мониторинга было установлено, что сегодня, начиная с полудня, концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превысила норму.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы (МЭПР) Васиф Алиев.

"Причиной этого является усиление северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове до 23-25 м/с. В результате образующаяся на производственных территориях пыль поднялась в верхние слои атмосферы", - сказал он.

По словам В.Алиева, в связи с метеорологическими условиями прогнозируется, что в ближайшие два дня концентрация пыли в воздухе превысит норму.