https://news.day.az/society/1257716.html В Баку автомобиль врезался в бордюр и загорелся
В Баку автомобиль врезался в бордюр и загорелся
В Сабаильском районе города Баку легковой автомобиль марки Ford врезался в бордюр тротуара.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате загорелся моторный отсек автомобиля, один человек получил различные травмы. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли пострадавшего из автомобиля и передали по назначению. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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