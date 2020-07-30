В Баку автомобиль врезался в бордюр и загорелся

В Сабаильском районе города Баку легковой автомобиль марки Ford врезался в бордюр тротуара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в результате загорелся моторный отсек автомобиля, один человек получил различные травмы. Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли пострадавшего из автомобиля и передали по назначению. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.