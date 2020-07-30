Расим Балаев помещен на карантин

Народный артист Азербайджана Расим Балаев помещен на двухнедельный карантин.

Как передает Day.Az, об этом Kult.az сообщил сам артист.

Он сообщил, что не заражен коронавирусом.

"Несколько дней назад я был в Турции для обследования и остался там на 5 дней. Все хорошо", - сказал он.