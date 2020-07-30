https://news.day.az/society/1257863.html Расим Балаев помещен на карантин
Расим Балаев помещен на карантин
Народный артист Азербайджана Расим Балаев помещен на двухнедельный карантин.
Как передает Day.Az, об этом Kult.az сообщил сам артист.
Он сообщил, что не заражен коронавирусом.
"Несколько дней назад я был в Турции для обследования и остался там на 5 дней. Все хорошо", - сказал он.
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