Стало известно, кто может выехать из Баку в районы

Стали известны правила въезда-выезда в связи со служебной необходимостью на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима".

Согласно решению, получить доступ в города и районы, где вводится особый ужесточенный режим карантина, на основании служебных удостоверений смогут следующие лица:

- сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики, Управления делами президента Азербайджанской Республики, Специальной медицинской службы Азербайджанской Республики, Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики и Управления делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики при наличии командировочных листов;

- депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса при наличии командировочных листов;

- руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители при наличии командировочных листов;

- руководители юридических лиц, принадлежащих государству, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства, и их заместители при наличии командировочных листов;

- сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты при наличии командировочных листов;

- сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и их местный персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).