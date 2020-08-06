https://news.day.az/society/1259965.html В центре Баку вспыхнул сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
В центре Баку вспыхнул сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар вспыхнул сегодня днем на перекрестке улиц Бакиханова и Дж.Мамедгулизаде в Насиминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, загорелся парк, огонь охватил деревья, кустарник и сухую траву.
В настоящее время ведутся тушение пожара и локализация огня.
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