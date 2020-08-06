В центре Баку вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул сегодня днем на перекрестке улиц Бакиханова и Дж.Мамедгулизаде в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, загорелся парк, огонь охватил деревья, кустарник и сухую траву.

В настоящее время ведутся тушение пожара и локализация огня.