На выходных в Баку не будет работать общественный транспорт

В выходние дни в Баку будет приостановлена деятельность регулярных и экспресс-автобусов.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве. Было отмечено, что в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 восьмого августа будет приостановлена деятельность регулярных и экспресс-автобусов.

Деятельность общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 10 августа.