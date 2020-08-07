Начинается второй этап конкурса по приему на работу учителей

С 14 августа начинается этап тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Право участия в данном этапе получили 46 228 кандидатов.

Информация о дате и месте проведения тестового экзамена по соответствующим специальностям будет поэтапно отправлена на персональные страницы кандидатов.