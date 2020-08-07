https://news.day.az/society/1260407.html Начинается второй этап конкурса по приему на работу учителей
Начинается второй этап конкурса по приему на работу учителей
С 14 августа начинается этап тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
Право участия в данном этапе получили 46 228 кандидатов.
Информация о дате и месте проведения тестового экзамена по соответствующим специальностям будет поэтапно отправлена на персональные страницы кандидатов.
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