TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 872 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 7-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 773 051 тест.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 197 человек, 261 из них находятся в реанимации, а 50 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.