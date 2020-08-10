Уголовное дело на должностное лицо ИВ Ширвана направлено в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении должностного лица Исполнительной власти города Ширван Эйюба Гюльмамедова, направлено в суд.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре было проведено расследование на основании обращения гражданина о незаконных действиях главы управления ЖКХ Исполнительной власти города Ширван Эйюба Гюльмамедова.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании обращения сотрудниками Главного управления, 22 июня 2020 года Э.Гюльмамедов был пойман с поличным в своей машине при получении от гражданина взятки в размере 3000 манатов в обмен на документальное оформление двух комнат (площадью 35 кв.м) в здании общежития, расположенного на улице Низами в городе Ширван и находящегося на балансе учреждения.

По факту 22 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

24 июля 2020 года Э.Гюльмамедову было предъявлено обвинение по статье 311.2 УК (получение взятки должностных лицом за незаконные действия (бездействие) и уголовное дело было направлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.