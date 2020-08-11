Оглашены результаты выпускных экзаменов, проведенных в Азербайджане 23-24 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты выпускных экзаменов, проведенных 23-24 июля в Азербайджане для учеников 11-х классов.

Как сообщает Day.Az, результаты экзамена обнародованы на сайте ГЭЦ.

Участники экзаменов могут узнать свои результаты зайдя на сайт ГЭЦ, где необходимо ввести номер работы и номер удостоверения личности или FIN-код. Здесь они также могут ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, правильными ответами задач закрытого типа, а также критериями оценки для каждой задачи открытого типа. Участники экзамена могут узнать рабочие номера по ссылке.

Участники первого этапа вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей, а также вступительных экзаменов по V группе специальностей и в колледжи могут ознакомиться с результатами пройдя по ссылке.

Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на коротокий номер 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на открытые задания) проводился в режиме онлайн в соответствии с принятыми в стране мерами социальной изоляции.

В центре отметили, что на выпускном (вступительном) экзамене учащимся (абитуриентам) были представлены в общей сложности 85 заданий, в том числе 4 открытых и 26 закрытых по родному языку, 4 открытых, 8 кодируемых открытых и 13 закрытых по математике, 4 открытых и 26 закрытых по иностранному языку. С правилами подсчета баллов можно ознакомиться здесь.