В Товузе началась ликвидация ущерба, нанесенного в результате военной провокации Армении

В результате интенсивного обстрела Товузского района подразделениями вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберного оружия и тяжелой артиллерии в июле этого года гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, Президент Азербайджана Ильхам Алиев шестого августа подписал распоряжение "О дополнительных мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджанской Республики Вооруженными силами Республики Армения". Согласно распоряжению, в целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выделены средства в размере одного миллиона манатов.

Для решения соответствующих вопросов, вытекающих из распоряжения, министерство по чрезвычайным ситуациям немедленно приняло соответствующие меры. Так, в перечисленных населенных пунктах на основании заключений экспертов был начат снос домов, пришедших в аварийное состояние очистка территории для беспрепятственного осуществления работ, а также ремонтно-восстановительные работы. Предусматривается, что работы будут завершены в короткие сроки, и для этого на территорию стянуто достаточно техники и рабочей силы.

Жители выражают признательность главе государства за оказанные внимание и заботу.