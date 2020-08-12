Завтра в 35 городах и районах Азербайджана будут проведены вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра проведет вступительные экзамены по II и III группам специальностей для выпускников текущего и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по I и IV группам специальностей желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 35 городах и районах страны.

Экзамены пройдут в 2 877 экзаменационных залах в 164 зданиях. Для управления экзаменационным процессом назначены 164 общих руководителя экзаменами, 490 руководителей экзаменов, 3 754 учителя-контролера, 328 сотрудников, осуществляющих пропуск участников.

В экзаменах 13 августа предусматривается участие 19197 абитуриентов.

Отметим, что в экзаменах, которые будут проведены 14 августа, планируется участие 18 102 абитуриентов, в целом за два дня это будут 37 299 абитуриентов. Из них 14232 человека будут сдавать экзамены по второй группе специальностей, 22607 - по третьей группе, 460 человек сдадут дополнительный экзамен по иностранному языку по первой и четвертой группам специальностей.

Экзамены будут организованы в соответствии с требованиями особого режима карантина. В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры для измерения температуры тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства. На экзамены будут пропускаться участники с температурой тела не выше 37°C.

Участникам рекомендуется приходить к зданиям, где пройдет экзамен, строго в указанное в пропускном листе время.