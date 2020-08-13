Али Асадов дал поручения главам госструктур

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководителям 48 центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных структур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в документе отражены поручения руководителям госструктур в связи с обеспечением организации мер борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и строгого контроля в этой сфере.

В документе отмечается, что численный предел сотрудников, привлекаемых к работе в этих государственных органах, не должен превышать 50 процентов (ранее - 20 процентов). Кроме того, к работе в государственных учреждениях не должны привлекаться сотрудники старше 65 лет.

В то же время сотрудники этих государственных органов должны привлекаться к работе посменно, по недельным графикам.

Данные поручения должны применяться с 10 по 31 августа в 48 центральных и местных органах исполнительной власти, а также государственных структурах.