В Азербайджане сегодня пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей для выпускников текущего года и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку по I-IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Экзамен пройдет в следующих экзаменационных центрах: Бинагади, Пираллахи, Сураханы, Нариманов, Сабунчу, Гарадаг, Абшерон, Мингячевир (Мингячевир, Евлах, Агдаш), Шамкир (Шамкир, Гедабей), Агджабеди (Агдам), Кюрдамир (Кюрдамир, Зардаб, Агсу), Масаллы (Масаллы, Ярдымлы), Джалилабад (Джалилабад), Ширван (Ширван, Гаджигабул, Саатлы), Загатала (Балакен, Загатала, Гах), Губа (Губа, Гусар), Шемаха (Шемаха, Гобустан) и Нахчыван.

Экзамен предусматривает участие 18 102 абитуриентов, из них 460 - сдают дополнительный экзамен по иностранному языку по I-IV группам специальностей

Как сообщили в ГЭЦ, с руководителями экзаменов, контролерами и сотрудниками охраны были проведены онлайн-тренинги и семинары. Был проведен осмотр всех экзаменационных зданий, созданы необходимые условия для комфортного проведения экзаменов абитуриентами в экзаменационных залах.

Кроме того, за 2 дня до дня экзамена центром был проведен ряд профилактических мероприятий в экзаменационных помещениях в соответствии с требованиями пандемических условий - дезинфекция зданий и помещений, регулирование количества участников на каждую комнату в соответствии с принципом социальной дистанции, обеспечение экзаменационного персонала соответствующими защитными средствами (спецодежда, перчатки, медицинская маска).

С целью обеспечения безопасности был проведен повторный осмотр экзаменационных центров, а экзаменационные залы, входные и выходные двери, здания были запечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны МВД.

В рамках мер предосторожности электронными термометрами дистанционно будет измеряться температура участников экзамена, а также будут использованы необходимые дезинфицирующие средства.

На экзамен будут допускаться лица с температурой тела ниже 37°С.