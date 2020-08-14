В Азербайджане задержаны двое больных коронавирусом

Полиция Азербайджана принимает строгие меры контроля, чтобы обеспечить полное соблюдение правил особого карантинного режима, действующего в стране.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате принятых в этом направлении мер были выявлены и задержаны люди, которые не соблюдали правила самоизоляции, зная, что они инфицированы COVID-19.

Так, в результате операции, проведенной полицией в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, были задержаны жители Сальянского района Анар Велиев, Мамед Агаев, его сын Эльвин Агаев и жительница Кюрдамирского района Гюлойша Ахмедова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов). Анар Велиев и Эльвин Агаев были задержаны по решению суда.