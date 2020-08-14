В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 221 пациент, заразились 103, умерли четверо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 018 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 490, скончались 504 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 024 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 969, в целом же - 820 002 теста.