Стал известен порядок перевода студентов в Азербайджане

Перевод студентов из неаккредитованных в странах деятельности зарубежных вузов в среднеспециальные учебные заведения Азербайджана не допускается.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, в процессе электронного перевода могут принять участие иностранцы и лица без гражданства. В течение семестра студент может зарегистрироваться на портале transfer.edu.az лишь единожды.

Вопрос перевода лиц, не окончивших бакалавриат высшего образования (базовое (базовое высшее) медицинское образование), в средние специальные учебные заведения на основании их заявок рассматриваются только в период зимних и летних каникул в случае, если специальности, на которые они были приняты или переведены, относятся к аналогичной группе специальностей.

Если студент учится на бакалавриате за счет государства, в случае его перевода в учреждение среднего специального образования, он продолжает обучение только на платной основе.