Оглашены результаты выпускных экзаменов, проведенных 10 сентября

Объявлены результаты выпускных экзаменов 9-го класса и экзамена по азербайджанскому языку по 9-11-летнему уровням образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов по следующим ссылкам:

- Выпускной экзамен 9-го класса;

- Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) на уровне общего (9-летнего) среднего и полного (11-летнего) среднего образования для обучающихся на другом языке.

Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с "рабочим номером" на номер 7727.

По сообщению, 1602 из 18 307 абитуриентов не явились на выпускной экзамен 9-го класса.

Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.

276 из 769 абитуриентов не явились на экзамен по азербайджанскому языку.

Ввиду того, что на проверку заданий открытого типа требуется время, результаты будут объявлены в течение 2 недель.