Оглашены результаты выпускных экзаменов, проведенных 10 сентября
Объявлены результаты выпускных экзаменов 9-го класса и экзамена по азербайджанскому языку по 9-11-летнему уровням образования.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов по следующим ссылкам:
- Выпускной экзамен 9-го класса;
- Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) на уровне общего (9-летнего) среднего и полного (11-летнего) среднего образования для обучающихся на другом языке.
Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с "рабочим номером" на номер 7727.
По сообщению, 1602 из 18 307 абитуриентов не явились на выпускной экзамен 9-го класса.
Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.
276 из 769 абитуриентов не явились на экзамен по азербайджанскому языку.
Ввиду того, что на проверку заданий открытого типа требуется время, результаты будут объявлены в течение 2 недель.
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