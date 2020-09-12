https://news.day.az/society/1270265.html В Азербайджане запрещено собираться в группы более 10 человек
В Азербайджане запрещено собираться в группы более 10 человек
В Азербайджане до 30 сентября запрещено собираться в группы более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парков и других местах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре