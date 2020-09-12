В Азербайджане запрещено собираться в группы более 10 человек

В Азербайджане до 30 сентября запрещено собираться в группы более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парков и других местах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.