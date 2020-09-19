Министр образования прокомментировал самоубийство 27-летней учительницы

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев прокомментировал информацию о самоубийстве учительницы начальных классов средней школы №121 Наиды Исаевой.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

В своей публикации Э.Амруллаев пишет, что в возглавляемом им министерстве были обеспокоены и огорчены произошедшим.

"В то же время, вызывают сожаления опубликованные в ряде СМИ новости, в которых случившееся преподносится все иначе, информация о покойной искажается.

В связи с этим Министерство образования сообщает, что в школе, где работала покойная Наида Исаева, все ее знали как культурного, грамотного и трудолюбивого работника. После окончания Бакинского гуманитарного колледжа по специальности "Учитель начальных классов" с 2016 года она начала работать учителем в средней школе № 92 города Баку. В 2018-2019 учебном году набрала 51 балл и начала работать учителем начальных классов в средней школе № 121.

В памяти коллектива, в котором работала Наида ханум, она навсегда останется ценным работником образования.

Министерство образования еще раз выражает соболезнования родным и близким Наиды Исаевой.

Аллах рехмет элясин!".