https://news.day.az/society/1273117.html Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе" - ФОТО - ВИДЕО

Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе" - ФОТО - ВИДЕО

Общество, 22 сентября 2020 18:53 474
Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе"

Министерство образования Азербайджана представило просветительские материалы в связи с "Виртуальной школой".

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, проанализированы многочисленные обращения по поводу "Виртуальной школы". На основании чего был создан постер по наиболее часто задаваемым вопросам, видеоролик о правилах восстановления пароля и инструкция по организации учебного процесса в общеобразовательных школах посредством платформы "Виртуальная школа" в 2020-2021 учебном году.

С инструкцией можно ознакомиться по ссылке https://edu.gov.az/upload/file/xeber/2020/09/virtual-mekteb-telimat.pdf.

  • Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе"
  • Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе"
  • Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе"
  • Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе"
Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

barter.az
Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане заработала рабочая группа по устранению случаев проживания без гражданства - ФОТО 19:44, Политика 76
Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi yaradılır - FƏRMAN 19:35, Siyasət 155
Расширены полномочия министерства энергетики Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 19:28, Политика 214
Состоялся суд над экс-начальником Консульского управления МИД 19:21, Политика 272
В Азербайджане оштрафованы две частные клиники 19:18, Общество 350
Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко - ФОТО 19:08, Политика 353
Реджеп Тайип Эрдоган: Армения — величайшее препятствие на пути к миру на Южном Кавказе 18:57, Политика 417
Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе" - ФОТО - ВИДЕО 18:53, Общество 473
Ценные бумаги Минфина Азербайджана на 20 мил манатов выставили на аукцион 18:45, Экономика 460
Трудовые доходы в мире сократились с января по сентябрь на $3,5 трлн 18:38, В мире 447
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə ən böyük əngəldir 18:32, Azərbaycanca 494
AzInTelecom оказал поддержку по созданию нового мобильного приложения Hydro Heroes 18:13, Экономика 578
В Южном Ливане прогремел взрыв 18:04, В мире 633
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 17:53, Политика 712
В Астаре открылся туристический комплекс - ФОТО 17:48, Экономика 832
Galaxy Tab S7 – удобство компьютера на мобильном устройстве (R) 17:40, Технологии 732
СГБ призвала граждан Азербайджана не поддаваться на провокации противника 17:37, Политика 1 108
Севиль Микаилова: Руководство Армении готовится не к миру, а к войне - ВИДЕО 17:35, Политика 780
Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку – важная инициатива для Кавказа - казахстанский политолог 17:33, Политика 739
В Азербайджане обнародованы новые правила продажи хлеба из-за пандемии 17:27, Общество 2 782
Власти Армении завели в тупик переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту - Наира Зограбян 17:25, Политика 994
"Азеркосмос" начал сотрудничество с Viewmedia 17:22, Экономика 817
В Великобритании ограничат работу ресторанов и баров - ВИДЕО 17:12, В мире 911
Новый посол Нидерландов прибыла в Азербайджан 17:08, Политика 867
В бакинском метро вдвое уменьшилось число пассажиров 17:01, Общество 1 121
Сын шехида Ильгара Мирзаева: Участие в военных сборах - долг каждого молодого патриота 16:42, Политика 1 099
Азербайджанский художник "продлил" лето в Таллине 16:29, Культура 1 028
Одной из характерных особенностей Азербайджана, отличающих его на международной арене, является наш мультикультурализм 16:26, Политика 1 011
В Азербайджане стартует киберспортивный турнир, основанный на игре Counter Strike 16:27, Спорт 1 101
Армения должна осознать неизбежность конца ее провокациям и оккупации 16:23, Политика 1 130
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров (R) 16:19, Общество 1 187
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада № 212 в поселке Шаган - ФОТО - ВИДЕО 16:11, Политика 7 618
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля - ФОТО - ВИДЕО 16:04, Политика 7 680
В Азербайджане разрешат проводить свадьбы 15:51, Общество 4 894
Sevil Mikayılova: Prezident İlham Əliyevin BMT-nin gücləndirilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər zamana köklənmiş çağırışlardır 15:52, Azərbaycanca 1 127
На "Торговой" горит магазин - ВИДЕО 15:50, Общество 2 359
В Иране выявили рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки с начала пандемии 15:40, В мире 1 295
Юбилей фильма "Тегеран-43"! Съемки в Баку, воспоминания актеров - ФОТО 15:35, Культура 1 496
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 113 пациентов - заразились 98 - ФОТО 15:30, Общество 2 441
Государственно-частное партнерство до сих пор не было таким плодотворным - Агентство по развитию МСБ 15:28, Экономика 1 248
Агентством МСБ будут созданы круглосуточные апелляционные советы 15:23, Экономика 1 241
ПАСЕ приветствует решение об освобождении Тофика Ягублу под домашний арест 15:21, Политика 1 308
Сопредседатели Минской группы на застолье с карабахскими сепаратистами - СКАНДАЛЬНОЕ ВИДЕО 15:17, Политика 3 274
Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат 15:12, Политика 1 477
В США брат застрелил сестру во время онлайн-урока в Zoom - ФОТО 15:07, В мире 1 667
В Азербайджане откроются еще два Центра DOST - до конца года - ФОТО 14:56, Общество 1 638
Предсказана глобальная катастрофическая засуха 14:51, Это интересно 1 620
В Азербайджане изменились правила признания высшего образования зарубежных стран 14:45, Общество 2 048
Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога - итальянский эксперт 14:41, Политика 1 457
Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили 532 млн манатов 14:37, Экономика 1 405
Азербайджан вправе освободить свои земли военным путем - турецкий генерал 14:33, Политика 1 707
В Балакене Prado сбил отца и дочь 14:30, Общество 1 542
Taksilərlə bağlı YENİLİK 14:27, Azərbaycanca 2 020
Начать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы - российский политтехнолог 14:24, Политика 1 820
Европейские биржи растут 14:19, В мире 1 539
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире - депутат 14:15, Политика 1 576
Подозрительная посылка поступила в Бундестаг 14:11, В мире 1 586
В Нахчыване прошли занятия по командирской подготовке - ВИДЕО 14:06, Политика 1 632
Азербайджанские экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО 14:00, Политика 1 965
В Азербайджане на постах задерживают автомобили типа «пикап» - Официальная реакция 13:53, Политика 4 661
В Азербайджане произошло землетрясение 13:50, Общество 2 051
Финляндия изменила военные учения из-за коронавируса 13:44, В мире 1 655
В Баку будет пасмурно и ветрено 13:36, Общество 5
В этом году Азербайджан экспортировал хлопка на $76,6 млн 13:31, Экономика 1 777
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии 13:25, Политика 1 762
В Грузии произошло землетрясение 13:20, В мире 1 843
Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $73 млн 13:11, Экономика 1 828
Суд отклонил ходатайство экс-посла Эльдара Гасанова 13:07, Политика 1 874
Врачи предрекли США «апокалиптическую» осень из-за коронавируса 13:04, В мире 1 873
Новое водохранилище поможет решить проблему орошения земель в Габале 12:55, Общество 1 987
Объяснена смертельная опасность коронавируса для взрослых 12:49, Медицина 2 307
Раскрыта истинная причина перемирия между принцами Гарри и Уильямом 12:45, В мире 2 129
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными в Азербайджан новыми автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО - ВИДЕО 12:40, Политика 15 417
Китай передумал продавать TikTok американцам 12:37, Технологии 2 041
Президент Ильхам Алиев выделил 8,3 млн манатов на реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку 12:32, Политика 1 945
В Бакинском медколледже выделены 20 плановых мест для абитуриентов с инвалидностью по зрению 12:28, Общество 1 965
В России за сутки выявили 6 215 заразившихся коронавирусом 12:23, В мире 1 961
Китай оказался на пороге мясного кризиса 12:18, В мире 2 121
Азербайджан и Узбекистан выбрали лучших исполнителей на народных струнных музыкальных инструментах - ФОТО 12:10, Культура 1 938
Иранский юрист: Действия Армении представляют угрозу всему миру 12:00, Политика 2 144
В Шеки открылся рынок, где было зафиксировано массовое заражение коронавирусом - ФОТО 11:58, Общество 2 238
В бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - Причина 11:53, Общество 3 069
Airbus представила три прототипа "чистых" самолетов - ВИДЕО 11:49, Технологии 2 200
В азербайджанских отелях не работают открытые буфеты - из-за пандемии 11:45, Туризм 2 225
Сегодня еще 46 человек отбыли из Азербайджана в Казахстан 11:39, Общество 2 215
Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу 11:31, Медицина 2 797
В Грузии за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек 11:24, В мире 2 185
Двойники принца Гарри и Меган Маркл лишились работы 11:20, В мире 2 375
За последние сутки в Армении коронавирусом заразились 115 человек 11:14, В мире 2 267
Kamaləddin Qafarov: Qarabağa qayıdış uzaqda deyildir... 11:10, Политика 2 380
Президент Ильхам Алиев абсолютно прав, заявляя что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана - Игорь Коротченко специально для Day.Az 11:08, Политика 3 610
Российский губернатор заразился коронавирусом 11:06, В мире 2 342
В Азербайджане будут массово штрафовать магазины - за отказ вернуть деньги 11:00, Экономика 9 170
Азербайджан увеличил экспорт газа - Цифры 10:53, Экономика 2 381
Государственный долг США к концу года достигнет 98% ВВП - ПРОГНОЗ 10:48, В мире 2 407
Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае 10:43, В мире 2 413
Минобразования Азербайджана об обучении в период пандемии 10:37, Общество 3 575
Драгметаллы в Азербайджане значительно подешевели 10:33, Экономика 2 415
Британские банки закроют счета клиентов в ЕС - ВИДЕО 10:28, В мире 2 474
В Осло открылась азербайджанская школа им. Низами Гянджеви 10:23, Общество 2 631
Япония готова стать постоянным членом СБ ООН 10:16, В мире 2 421
Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям 10:11, Общество 3 324
Утвержден новый состав коллегии МИД Азербайджана 10:07, Политика 2 631
Сноуден заплатит США за разглашение закрытой информации 10:03, В мире 2 615
В Баку "трезвый водитель" совершил ДТП - ФОТО 09:57, Общество 2 959
В Хырдалане будут ограничения в подаче воды 09:53, Общество 2 626
В Чернобыль впервые за 100 лет вернулись медведи 09:50, В мире 2 817
BMT-nin iclasında Prezident İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın bir daha dünyada söz sahibi olduğunu göstərdi - Deputat 09:46, Azərbaycanca 2 453
Тадж-Махал открылся после полугодового перерыва - ВИДЕО 09:44, Туризм 2 581
Последние данные о ситуации на линии фронта - Заявление Минобороны Азербайджана 09:40, Политика 4 978
Азербайджано-иранский промышленный парк будет способствовать развитию региона 09:38, Экономика 2 759
Бренд UNEC признан в 10 странах 09:34, Общество 2 712
Человечество оказалось под угрозой из-за богачей 09:30, Это интересно 2 992
Мировые цены на нефть растут 09:24, Экономика 2 727
Мевлут Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном в его правой борьбе 09:18, Политика 2 711
Провокации Пашиняна ведут регион к большой войне - АРМЯНСКАЯ УГРОЗА 09:15, Политика 3 911
Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире 09:13, Политика 3 115
В Мадриде ввели карантин, в Лондоне готовы пожертвовать людьми - ВИДЕО 09:11, В мире 2 845
В Азербайджане сократился экспорт ненефтяной продукции 09:07, Экономика 2 767
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов 09:04, Спорт 2 744
Жителям США предрекли платную вакцину от COVID-19 вопреки планам властей 09:00, В мире 2 726
Скончался актер из "Джеймса Бонда" 08:50, Шоу-бизнес 3 113
США предупредили о падении российского спутника на Землю 08:42, В мире 3 015
Без Азербайджана проект "Север-Юг" был бы невозможен - Станислав Ткаченко специально для Day.Az 08:30, Экономика 3 114
В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса 08:23, Медицина 2 966
Почти 2 млн человек в мире заразились коронавирусом 08:11, В мире 2 996
Борьба с коррупцией в Азербайджане носит систематический, всесторонний и новаторский характер 08:00, Политика 3 070
Пекин составляет черный список американских компаний 07:46, В мире 3 049
В Нью-Йорке задержан полицейский за сотрудничество с властями КНР 07:33, В мире 3 127
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом 07:19, В мире 3 221
Трамп прокомментировал сделку по TikTok 07:07, Технологии 3 284
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков 05:16, В мире 4 095
Цукерберг назвал свой любимый смартфон 04:15, Технологии 4 105
В Канаде появилась первая в мире подписка на пиццу - ФОТО 02:26, В мире 4 772
В Египте нашли новую затерянную могилу возрастом 2500 лет 01:18, Это интересно 4 619
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 268 тысяч 01:03, В мире 4 605
Армении следует немедленно прекратить играть с огнем - Минобороны Турции 00:42, Политика 5 067
В Баку 4 класса переведены на дистанционное обучение - из-за выявления коронавируса 00:21, Общество 7 484
Севрский договор: макулатура как национальный миф Армении - НАШ КОММЕНТАРИЙ 00:10, Политика 5 502
В Азербайджане родители почти 8 тыс. учащихся отказались отправлять детей в школу 21 сентября 23:52, Общество 6 895
Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога 21 сентября 23:41, Политика 4 822
Спикер парламента Азербайджана начала визит в Россию - ФОТО - ВИДЕО 21 сентября 23:39, Политика 5 058
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза 21 сентября 23:35, Политика 4 839
В Азербайджане 8 учителей одной школы заразились коронавирусом 21 сентября 23:31, Общество 6 617
Президент Ильхам Алиев: В официальной идеологии Армении молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу 21 сентября 23:29, Политика 4 826
Президент Ильхам Алиев: Армения преднамеренно берет на прицел мирных жителей и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы 21 сентября 23:25, Политика 4 869
Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию 21 сентября 23:19, В мире 5 086
Президент Ильхам Алиев: Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства 21 сентября 23:15, Политика 4 808
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога 21 сентября 23:13, Политика 4 847
В России произошло сильное землетрясение 21 сентября 23:11, В мире 5 495
Еще новости