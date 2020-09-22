Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе" - ФОТО - ВИДЕО

Министерство образования Азербайджана представило просветительские материалы в связи с "Виртуальной школой".

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, проанализированы многочисленные обращения по поводу "Виртуальной школы". На основании чего был создан постер по наиболее часто задаваемым вопросам, видеоролик о правилах восстановления пароля и инструкция по организации учебного процесса в общеобразовательных школах посредством платформы "Виртуальная школа" в 2020-2021 учебном году.

С инструкцией можно ознакомиться по ссылке https://edu.gov.az/upload/file/xeber/2020/09/virtual-mekteb-telimat.pdf.