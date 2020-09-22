Страшная авария в Баку: труп водителя выбросило из автомобиля

В Сабунчинском районе Баку произошло страшное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двигавшийся в направлении центра города "Мерседес" столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате "Мерседес" отбросило на грузовик "КамАЗ", а затем машина влетела в отбойник.

Водитель "Мерседеса" скончался на месте. Его тело от удара выбросило из машины на несколько метров. Пассажиры этого автомобиля отделались легкими травмами. Другие водители не пострадали.

На месте работают бригады скорой помощи и полиции, образовался затор.