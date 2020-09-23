В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 173 пациента

В Азербайджане за сутки выявлено 146 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 173, скончались двое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 524 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 122, скончались 580 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 822 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 780, в целом - 1 073 255 тестов.