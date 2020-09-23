https://news.day.az/society/1273405.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 173 пациента - заразились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 173 пациента - заразились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 146 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 173, скончались двое.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 39 524 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 122, скончались 580 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 822 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 780, в целом - 1 073 255 тестов.
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