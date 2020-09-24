В Азербайджане мужчина приковал дочь и пытал ее

В прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 145.2.5 (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса в связи с тем, что житель села Захматабад Билясуварского района Адиль Габиев держал дочь прикованной в своем доме, а также нанес ей побои и пытал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, следствие установило обоснованные подозрения в том, что Адиль Габиев (1970 г.р.) в связи с недовольством относительно образа жизни своей дочери Багдагюль Габиевой (1989 г.р.) со 2 апреля по 9 июля текущего года держал ее прикованной в своем доме, расположенном в селе Захматабад Билясуварского района, и применял против нее насилие.

В рамках уголовного дела были назначены соответствующие экспертизы, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Адиль Габиев был привлечен к ответственности по указанной статье УК, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста. Следствие по уголовному делу завершено, дело направлено для рассмотрения в Билясуварский районный суд.