В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы

С сегодняшнего дня в вузах Азербайджана начинается регистрация поступивших студентов.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), регистрация продлиться до 7 октября в режиме онлайн, передает Day.Az.

Абитуриенты смогут ознакомиться с необходимыми для регистрации документами и онлайн-формой регистрации на соответствующих разделах сайтов вузов. Не прошедшие регистрацию в установленный срок будут считаться отказавшимися от зачисления по соответствующей специальности.

Отметим, в конкурсе высших учебных заведений приняли участие 66 464 человека. Из них 42 731 человек (в том числе 5 785 суббакалавров) поступили в высшие учебные заведения. 20 799 (в том числе 779 суббакалавров) человек получили право на обучение на основе государственного заказа, 21 932 (в том числе 5 006 суббакалавров) - на платной основе.