Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные

Неправильно говорить о незаконности деятельности предприятий, которые привлекают к работе сотрудников в выходные, не ознакомившись с рабочим режимом таких заведений.

Об этом во время прямой трансляции в социальной сети на тему "Регулирование рабочего времени в трудовом законодательстве" сказал заведующий отделом Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшан Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подтвердил тот факт, что на некоторых предприятиях сотрудники работают в выходные.

"Однако это должно быть оформлено в соответствующем порядке. Данный вопрос должен быть согласован между работниками и работодателем, а также должен быть составлен адекватный рабочий график. Разумеется, если выявляются случаи, противоречащие законодательству, Госслужба принимает административные меры", - подчеркнул Эльшан Тагиев.