В Баку выявлен ресторан, нарушавший требования карантинного режима

В Сабунчинском районе Баку выявлен ресторан, в котором нарушались требования особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщили Day.Az в МВД, в отношении нарушивших правила санитарно-эпидемиологического режима 3 сотрудников и 5 посетителей ресторана "Olympus" (ул. Ш.Кямилова) были составлены протоколы в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках.