https://news.day.az/society/1274319.html В Баку выявлен ресторан, нарушавший требования карантинного режима
В Баку выявлен ресторан, нарушавший требования карантинного режима
В Сабунчинском районе Баку выявлен ресторан, в котором нарушались требования особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологические нормы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в отношении нарушивших правила санитарно-эпидемиологического режима 3 сотрудников и 5 посетителей ресторана "Olympus" (ул. Ш.Кямилова) были составлены протоколы в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках.
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