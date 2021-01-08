https://news.day.az/society/1305373.html На двух бакинских проспектах ограничат движение
На двух бакинских проспектах ограничат движение
9 и 10 января на расположенной на пересечении проспекта Зии Буньядова с проспектом Азадлыг дорожной развязке движение автотранспортных средств будет частично ограничено в связи с ремонтными работами в направлении развязки Кероглу.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в качестве альтернативы водители могут использовать вспомогательные дороги проспекта.
Госагентство приносит извинения гражданам за временные неудобства.
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