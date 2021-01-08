Стало известно, почему в некоторых поселках Баку нет газа

"Есть проблемы с газоснабжением в поселках Масазыр, Мардакян, Маштага и Рамана. В некоторых местах возникли неполадки в системе подачи газа".

Как передает Day.Az, об этом в интервью Qafqazinfo сказал руководитель пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

Напомним, что с 7 января в вышеупомянутых поселках наблюдаются ограничения в подаче природного газа.

"Мы устраняем проблему в Масазыре, газ постепенно закачивают в трубопровод. На остальных территориях газоснабжение также будет восстановлено. Все работы будут завершены до конца дня. Газ был подан сегодня в 17:00, однако заполнение трубопроводов занимает около часа. После завершения этого процесса голубое топливо поступит во все дома", - пообещал Сафаров.