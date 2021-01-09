В Шамкире перевернулся легковой автомобиль,

В Шамкире произошло ДТП, в результате пострадали 2 человека.

Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ" потерял управление и перевернулся. В результате аварии пострадали 20-летний Аббасов Нариман и его ровесник Магеррамли Эльтун. 

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. 

По факту проводится расследование.