https://news.day.az/society/1305486.html В Шамкире перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие
В Шамкире перевернулся легковой автомобиль, есть пострадавшие
В Шамкире произошло ДТП, в результате пострадали 2 человека.
Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ" потерял управление и перевернулся. В результате аварии пострадали 20-летний Аббасов Нариман и его ровесник Магеррамли Эльтун.
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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