В Хачмазе выявлена чайхана, действующая в нарушение карантина

В Хачмазском районе Азербайджана выявлена чайхана, действующая в нарушение правил карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Губинской региональной группы пресс-службы МВД.

Так, сотрудниками Хачмазского РУП было установлено, что чайхана в селе Йергюдж принимала посетителей.

В результате 18 клиентов и владелец заведения И.Гюльмамедов были задержаны.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.