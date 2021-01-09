https://news.day.az/society/1305562.html В Хачмазе выявлена чайхана, действующая в нарушение карантина
В Хачмазе выявлена чайхана, действующая в нарушение карантина
В Хачмазском районе Азербайджана выявлена чайхана, действующая в нарушение правил карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Губинской региональной группы пресс-службы МВД.
Так, сотрудниками Хачмазского РУП было установлено, что чайхана в селе Йергюдж принимала посетителей.
В результате 18 клиентов и владелец заведения И.Гюльмамедов были задержаны.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
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