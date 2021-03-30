https://news.day.az/society/1329598.html Список спортсменов, ставших шехидами во время Отечественной войны
Список спортсменов, ставших шехидами во время Отечественной войны
Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало список сотрудников ведомства и спортсменов, добровольно отправившихся на фронт, а также погибших во время Отечественной войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, в целом из вышеуказанной группы лиц на фронт отправились 988 человек.
Из них 320 стали шехидами во время боевых действий.
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