В Баку пешеход впал в кому, оказавшись между столкнувшимися автомобилями

В Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буньядова.

Автомобиль марки "Тойота", резко сманеврировав, объехал появившегося на дороге пешехода. Однако автомобиль Azsamand, двигавшийся в том же направлении, сбил пешехода и врезался в "Тойоту". Оставшийся между двумя автомобилями пешеход - Адиль Азизов 1980 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сообщается, что он впал в кому от полученных травм.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.