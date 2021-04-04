В ООО Baku Steel Company произошел несчастный случай

В результате несчастного случая в ООО Baku Steel Company погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, часть работавшего на участке крана сломалась и упала на грузовик марки "Камаз".

В результате инцидента погиб водитель грузовика.

По факту проводится расследование.