https://news.day.az/society/1331096.html В ООО Baku Steel Company произошел несчастный случай - есть погибший
В ООО Baku Steel Company произошел несчастный случай - есть погибший
В результате несчастного случая в ООО Baku Steel Company погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, часть работавшего на участке крана сломалась и упала на грузовик марки "Камаз".
В результате инцидента погиб водитель грузовика.
По факту проводится расследование.
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