Минобразования о приеме детей в I классы школ не по месту прописки

Министерство образования Азербайджана обнародовало порядок приема в первые классы школ детей, родители которых не имеют прописки на территории, где расположены указанные учебные заведения, сообщает Day.Az.

Как сообщил сотрудник отдела организации и управления общим образованием ведомства Эльчин Керимов, некоторые школы столкнулись с проблемой переполненности.

В подобных случаях прием в первые классы осуществляется согласно квоте. При этом учитываются такие факторы, как близость к школе места работы родителей ученика, учеба в указанном общеобразовательном заведении его братьев или сестер.

"Зачисление в первый класс школы, в которой применяются критерии приоритета, осуществляется только на определенный период времени. Это правило не применяется, если плановые места не заполнены полностью", - уточнил Керимов.

Напомним, что процесс приема детей в первые классы школ в Азербайджане планируется начать во второй половине апреля.