В Лянкяране оштрафованы лица, организовавшие хнаяхты

В Лянкяране оштрафованы организаторы церемонии хнаяхты (торжественный обряд, устраиваемый накануне свадьбы).

Сотрудники Лянкяранского РОП установили, что житель села Хархатан М. Дадашев, нарушив правила карантинного режима, организовал торжество для своей дочери, сообщает Day.Az со ссылкой на региональную группа пресс-службу МВД.

Участникам мероприятия были разъяснены правила карантинного режима, в отношении трех человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.