Освобожден от должности начальник управления права и кадров НАНА

Освобожден от должности начальник управления права и кадров НАНА Расим Агаев.

Об этом АПА сообщил академик-секретарь НАНА Адиль Гарибов, передает Day.Az.

По его словам, Агаев уволился по собственному желанию.