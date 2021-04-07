https://news.day.az/society/1331850.html Освобожден от должности начальник управления права и кадров НАНА
Освобожден от должности начальник управления права и кадров НАНА
Освобожден от должности начальник управления права и кадров НАНА Расим Агаев.
Об этом АПА сообщил академик-секретарь НАНА Адиль Гарибов, передает Day.Az.
По его словам, Агаев уволился по собственному желанию.
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