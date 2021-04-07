В школах Азербайджана завершается вакцинация учителей

Более 90 процентов педагогического и технического состава девяти школ Баку и Сумгайыта и 21 общеобразовательного заведения Абшеронского района получили вакцину от COVID-19.

Об этом написал в Facebook министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.

Глава ведомства выразил признательность руководству и коллективу этих учебных заведений.