https://news.day.az/society/1331890.html В школах Азербайджана завершается вакцинация учителей - СТАТИСТИКА
В школах Азербайджана завершается вакцинация учителей - СТАТИСТИКА
Более 90 процентов педагогического и технического состава девяти школ Баку и Сумгайыта и 21 общеобразовательного заведения Абшеронского района получили вакцину от COVID-19.
Об этом написал в Facebook министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Day.Az.
Глава ведомства выразил признательность руководству и коллективу этих учебных заведений.
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