https://news.day.az/society/1331946.html Не предоставляющие TƏBİB информацию о рождении будут оштрафованы - на 300 AZN
Не предоставляющие TƏBİB информацию о рождении будут оштрафованы - на 300 AZN
Штрафные полномочия за нарушение порядка регистрации рождения передаются TƏBİB.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках, которая будет вынесена на обсуждение в Милли Меджлисе.
Согласно изменениям, должностные лица будут оштрафованы на сумму от ста пятидесяти до трехсот манатов за несвоевременное предоставление информации о рождении в TƏBIB.
Ранее этими вопросами занималось Министерство здравоохранения.
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