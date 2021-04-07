Не предоставляющие TƏBİB информацию о рождении будут оштрафованы

Штрафные полномочия за нарушение порядка регистрации рождения передаются TƏBİB.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках, которая будет вынесена на обсуждение в Милли Меджлисе.

Согласно изменениям, должностные лица будут оштрафованы на сумму от ста пятидесяти до трехсот манатов за несвоевременное предоставление информации о рождении в TƏBIB.

Ранее этими вопросами занималось Министерство здравоохранения.