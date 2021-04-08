https://news.day.az/society/1332240.html В Азербайджане оштрафовали организаторов и участников помолвки
В Азербайджане оштрафовали организаторов и участников помолвки
Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции (РОП) в ходе рейда выявили факт нарушения местным жителем Эльсевяром Муртуззаде карантинного режима.
Выяснилось, что Э.Муртуззаде организовал в кафе торжество по случаю помолвки брата. Об этом говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, передает Day.Az.
В отношении пяти нарушителей применены штрафные санкции по статье 211 (нарушение, противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.
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