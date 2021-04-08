В Азербайджане оштрафовали организаторов и участников помолвки

Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции (РОП) в ходе рейда выявили факт нарушения местным жителем Эльсевяром Муртуззаде карантинного режима.

Выяснилось, что Э.Муртуззаде организовал в кафе торжество по случаю помолвки брата. Об этом говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, передает Day.Az.

В отношении пяти нарушителей применены штрафные санкции по статье 211 (нарушение, противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.