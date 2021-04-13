Массовые мероприятия в месяц Рамазан должны быть ограничены

Быстрое распространение COVID-19, резкий рост числа инфицированных и умерших по-прежнему остается самой серьезной проблемой для всего мира. Опыт некоторых стран показывает, что правительства вынуждены вводить строгие ограничения для предотвращения распространение пандемии. Хотя данные меры негативно сказываются на экономической ситуации, охрана жизни и безопасности людей является важнее.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Депутат сообщила, что в Азербайджане с начала года суточное количество заражений увеличилось в разы.

"В январе, до того как был отменен жесткий карантинный режим, суточное количество зараженных колеблелось в пределах 80-100 человек. Но в последние два месяца ситуация ухудшилась. Сегодня статистика суточных заражений составляет в среднем 2400-2500 человек. То есть, число зараженных за последние три месяца увеличилось в 25-30 раз", - пояснила парламентарий.

Наша собеседница отметила, что ситуация очень серьезная и на повестке дня стоит задача по сокращение количеству зараженных.

"Азербайджан принял все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, потенциал системы здравоохранения страны существенно укреплен. Сегодня более 40 000 пациентов могут получить лечение благодаря увеличения количества коек, обеспечения необходимыми лекарствами, строительства новых больниц, мобилизации врачей и медицинского персонала. Но наши граждане должны понимать, что эти возможности небезграничны", - предупредила депутат.

Парламентарий также добавила, что при несоблюдении карантинных правил, правительство будет вынуждено пойти на дополнительные ограничения.

"Приближается месяц Рамазан, что повышает угрозу ещё большего распространения пандемии. Причина в том, что массовые собрания будет практически невозможно предотвратить. Люди будут собираться вместе, как во время богослужений, так и за столом ифтара. Это, несомненно, приведет к увеличению числа зараженных", - полагает она.

Поэтому, продолжила наша собеседница, массовые мероприятия в течение месяца Рамазан должны проводиться в соответствии с карантинными требованиями, их не следует проводить в мечетях.

"В связи с пандемией целесообразнее проводить ритуальные обряды месяца Рамазан дома. Это касается не только Азербайджана, но и всех мусульманских стран. Ограничения на участие в большом и малом хадже из-за пандемии является примером предотвращения распространения вируса и внимания к здоровью людей", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов