Армяне беспощадно уничтожили 800-летний восточный платан в Джебраиле

Армянскими вандалами был уничтожен 800-летний восточный платан в селе Амирварлы Джебраильского района. Дерево диаметром 2,7 метра также было местом поклонения.

Как сообщил в среду Trend заведующий сектором Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев, армяне сожгли дерево и уничтожили его под корень, передает Day.Az.

"Однако от пня проросло 15 побегов. Платан восточный - типичный вид для Карабахского региона. В мире мало мест, где растут эти деревья. В Джебраильском районе было 13 восточных платанов. Но это 800-летнее дерево было взято на учет и охранялось как природный памятник постановлением Совета министров Азербайджанской ССР № 167 от 1982 года. Побеги росли в течение последних 15 лет", - отметил Набиев.

Он сказал, что помимо этого дерева, в Джебраильском районе было еще девять восточных платанов.

"Среди них были и 1600-летние деревья диаметром восемь метров. Последний мониторинг, проведенный министерством, показал, что в Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах все 45 восточных платанов, включенных в список, были срублены армянами, а их корни были сожжены и уничтожены", - добавил Мехман Набиев.